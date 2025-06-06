Publicado por segre Creado: Actualizado:

La seguridad peatonal en Lleida está comprometida tras el descubrimiento de cuatro tornillos metálicos completamente expuestos en los accesos a Sant Llorenç. Una vecina ha dado la voz de alarma al encontrarse con estos elementos sin ningún tipo de protección que, según advierte, representan un peligro inminente para cualquier transeúnte que circule por el área. La ciudadana ha manifestado su preocupación afirmando que "se le pusieron los pelos como escarpias" al percatarse de la presencia de estos tornillos, capaces de provocar graves tropiezos a peatones desprevenidos.

El incidente pone de manifiesto las deficiencias en el mantenimiento de las infraestructuras urbanas en esta zona de la capital ilerdense. Los cuatro tornillos, que sobresalen varios centímetros del pavimento, están ubicados estratégicamente en una zona de alto tránsito peatonal, lo que multiplica las probabilidades de accidentes.