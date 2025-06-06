Enredo del Govern sobre cómo bajará la nota de selectividad por faltas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Enredo en los criterios de corrección de la selectividad a cinco días que comiencen las pruebas, previstas el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana y a las que se han inscrito 2.475 estudiantes en Lleida, y 44.238 en toda Catalunya, un 4% más. El miércoles, el departamento de Universidades aseguró que las faltas de ortografía solo penalizarían en las materias de lengua catalana y castellana con un máximo de dos puntos, lo que suponía un cambio de criterio respecto a los anunciados en octubre. No obstante, ayer la consellera de esta área, Núria Montserrat, aseveró que sí se tendrán en cuenta también en otras seis materias en las que hay generación de textos, que son latín, griego, geografía, historia, historia de la filosofía y literatura dramática, en las que se podrá descontar un máximo de un punto. De esta forma, la penalización por faltas solo afectará a materias de humanidades, dejando al margen al resto. Montserrat defendió que “no se ha hecho ningún cambio de criterio” y fuentes del Govern argumentaron que el miércoles no se explicaron correctamente.

Así, se restarán 0,1 puntos por falta de ortografía en catalán y castellano con un máximo de 2 puntos y en el resto de materias mencionadas anteriormente se podrá descontar hasta un máximo del 10% de la nota teniendo en cuenta la coherencia, la corrección gramatical y ortográfica y la presentación de los textos. En las lenguas extranjeras se podrá rebajar un 10% de la nota si la expresión escrita es deficiente.

La consellera afirmó que las pruebas de este año se ajustan a la nueva ley de educación estatal, la Lomloe, y detalló que son más competenciales. Añadió que, como se ha hecho hasta ahora, los docentes que corregirán los exámenes no dispondrán de los criterios hasta el día de las pruebas. Reconoció que este tema es “muy sensible” y envió un mensaje de “serenidad” a los alumnos subrayando que la selectividad se ajustará al temario de Bachillerato.