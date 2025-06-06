La Fiesta del Cordero llena el pabellón 4 de la Fira de Lleida con una oración multitudinaria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La comunidad musulmana de Lleida ha celebrado esta mañana la Fiesta del Cordero con una multitudinaria oración en el pabellón 4 de la Fira de Lleida. Esta festividad, considerada junto con el Ramadán como una de las más importantes para los fieles del islam, ha congregado numerosos miembros de la comunidad en un acto que pone de manifiesto la falta de espacios permanentes adecuados para sus prácticas religiosas.

Actualmente, la comunidad musulmana más numerosa de la capital del Segrià continúa sin mezquita ni oratorio definitivo. Se están llevando a cabo obras para habilitar un nuevo oratorio en unos bajos de la avenida Alacant en el barrio de Cappont, pero este espacio no será suficiente para acontecimientos multitudinarios. Con respecto a la construcción de una mezquita, los representantes de la comunidad han renunciado al solar que el Ayuntamiento ofrecía en concesión en el polígono Camí dels Frares.

Soluciones provisionales para las celebraciones

La intención de la comunidad musulmana leridana es realizar las oraciones diarias al futuro oratorio de Cappont, mientras que para las plegarias del viernes y celebraciones especiales como la Fiesta del Cordero o el final del Ramadán, tendrán que recurrir a otros espacios. Entre las alternativas contempladas está el uso puntual de algún pabellón de la Feria, como ha estado el caso hoy, o la celebración de actos al aire libre cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.