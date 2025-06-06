¿Qué hace un hombre con un águila Harris en la rambla Ferran de Lleida?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este jueves se pudo ver en la rambla Ferran de Lleida un hombre con un águila Harris que hacía prácticas. Se trata de una prueba piloto para controlar la población de palomas. En este sentido, en abril la Paeria explicó que tiene previsto liberar aves rapaces en tres zonas de la ciudad para controlar la plaga de palomas torcaces que asola en barrios como Ciutat Jardí, Cappont, la Zona Alta o el entorno de Rambla Ferran.

Se trata de un plan de choque para echar a las palomas torcaces, una especie de paloma que anida en las ramas de los árboles y el control de la población de la cual es un problema para las administraciones. La Paeria tiene previsto presentar el proyecto la semana que viene.

La plaga de palomas comunes y palomas torcaces es una queja habitual de la ciudadanía. "Recuerdo que estuvimos en Cappont y había operarios de brigada limpiando mobiliario y parques infantiles y al día siguiente estaban sucios por los excrementos de pájaros y en la Rambla Ferran también nos ha pasado con los nuevos bancos y papeleras", dijo la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias.

El plan de soltar aves rapaces se complementará con un control "árbol por árbol para identificar los nidos de palomas torcaces y sacar a sus crías". En cuanto a las palomas comunes, que no suelen anidar en árboles sino que lo hacen más en terrados y el interior de edificios abandonados, la teniente de alcalde dijo que su población "está más controlada y se pueden capturar con jaulas".