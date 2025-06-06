Mi NovAliança estrena una operación de próstata con un robot pionero en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El equipo de Urología de Clínic Lleida, encabezados por los cirujanos David Garcia y Jaume Pelegrí, especialistas en cirugía robótica, practicaron ayer en la clínica Mi NovAliança la primera operación en la demarcación de Lleida con el robot AquaBeam. Se intervino a un paciente con hiperplasia benigna de próstata, una patología común en hombres de más de 50 años que provoca que se inflame y crezca, obstruyendo la uretra y generando molestias como la necesidad continua y urgente de orinar, sobre todo de noche, y que la micción sea débil con la sensación de que la vejiga no se acaba de vaciar.

Este procedimiento utiliza un chorro de agua a presión guiado con un sistema de imagen para eliminar el tejido que obstruye la uretra, preservando al mismo tiempo tejidos sanos como vasos sanguíneos y los nervios responsables de la función sexual y el esfínter urinario.

Garcia indicó que el paciente solo pasa una noche ingresado, a diferencia de cuando es operado con láser, que requiere tres o cuatro días de hospitalización, y se le da el alta sin necesidad de usar sonda. Destacó que esta técnica reduce prácticamente a cero los efectos secundarios, como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil, lo que comporta una recuperación más cómoda para el paciente. Asimismo, permite al cirujano adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada persona.

Garcia calcula que cada año podrán operar a entre 50 y 60 pacientes con esta tecnología. Relató que en Catalunya, solo Barcelona disponía hasta el momento del robot AquaBeam, y en el resto del Estado, hay menos de media docena. Explicó que antes de la intervención en Lleida practicaron una quincena en Zaragoza.