El nuevo plan urbanístico de Lleida prevé un centro de datos y facilitar la expansión de Mangraners

El ayuntamiento de Lleida propone en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística de la ciudad (POUM), que prevé presentar el próximo lunes, una reserva de 20 hectáreas de suelo para acoger un centro de datos y la conversión en residencial de una zona calificada ahora de industrial para la expansión de Els Mangraners hacia la ciudad.

El nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de la ciudad de Lleida, que el gobierno de la Paeria prevé presentar el próximo lunes, prevé una reserva de 20 hectáreas de suelo especializado en nuevas tecnologías para acoger la actividad de un centro de datos, según la información comunicada recientemente en el Consell de Ciutat. En el apartado relativo al desarrollo económico de la capital, también contempla el nuevo polígono de Torreblanca (203 hectáreas de suelo de actividad económica y logística), las 30 hectáreas de ampliación del de El Segre, 35 hectáreas aún por ordenar correspondientes al plan parcial de delimitación de la Ll-11 y 12 del nuevo recinto de la Fira de Lleida. Y, pese a ser considerado suelo de equipamiento, incluye también Gardeny, con 13 hectáreas de suelo de actividades con usos de industria limpia e investigación y usos complementarios de educación y residencial.

Por lo que respecta al crecimiento urbanístico de la ciudad, una de las novedades del POUM es que prevé recalificación de una zona industrial de Els Mangraners para que pase a ser residencial. Se trata de un área situada desde la parte posterior del centro cívico hacia la ciudad, de manera que el barrio se podrá ‘acercar’ al centro urbano. Las operaciones urbanísticas actuales se centran en el otro extremo de Els Mangraners, junto a la carretera de Tarragona (N-240). En este sentido, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, indicó ayer que en septiembre finalizará la construcción de los primeros 40 pisos de los 300 previstos y estimó que los próximos doce o quince meses el barrio podría ampliar su capacidad residencial en un 20% (ahora hay 2.600 habitantes), por lo que se requerirán las comercios y servicios (más información en página 10).

Para el conjunto de la ciudad, el nuevo plan calcula un potencial de crecimiento de 27.213 viviendas. Apuesta por la rehabilitación en la Mariola y el Centro Histórico, con 800 viviendas, y 387 de nueva construcción. Asimismo, propone que en nuevos polígonos y sectores el 47% de pisos sean de protección pública, con 17.254 en total.

La propuesta deja a 1.685 edificios fuera de ordenación por su volumen

La actual propuesta de actualización del POUM tambien deja fuera de ordenación por su volumen, esencialmente por su altura, aunque tambien por su fondo, un total de 1.685 edificios. No obstante, rebaja en 940 la cifra del anterior documento, aprobado inicialmente en 2018, pero en 2019 no se pudo validar de forma definitiva al no lograr los apoyos necesarios. El documento actual regula el número de plantas en función de la anchura del vial y de las zonas de la ciudad, pero deja claro que por razón de disconformidad no se limitarán las obras de rehabilitación autorizables, por lo que se garantiza que no se pierde valor patrimonial en los edificios con volumen disconforme.

Por otra parte, prevé 27 hectáreas de superficie de zonas verdes privadas de interior de islas, con 4.200 árboles. Para l’Horta, el plan señala que la ocupación del suelo se vincula a las necesidades de explotación e incentiva la reutilización y el reciclaje de las construcciones existentes. Además, fija como objetivo la defensa de la actividad productiva.Para el centro de la ciudad, contempla una progresiva peatonalización y la potenciación del transporte público. Y en cuanto a la estrategia comercial, el plan subraya la necesidad de impulsar el Eix Comercial con la iniciativa histórica de instalar dos polos comerciales, uno en cada extremo. Uno sería el reiteradamente anunciado en torno a la estación y el otro, un nuevo sector de servicios y comercial al pie de Gardeny-Alcalde Costa, que se complementaría con una reserva de aparcamiento en la zona del Camp Escolar. No cita a Torre Salses, proyecto enmarcado en el actual POUM.