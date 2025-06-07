Mayoría foránea entre los MIR, solo una veintena de los 80 son leridanos

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Solo una veintena de los 80 nuevos residentes que ayer empezaron su formación sanitaria especializada (FSE) en Lleida son leridanos. La mayoría vienen de otros municipios catalanes y de diferentes puntos del Estado, sobre todo de Aragón y Valencia, pero también de Madrid, Sevilla o Canarias. Asimismo, una decena de los nuevos MIR son extracomunitarios, de Ecuador, Venezuela, Colombia o México. “Por primera vez tenemos dos residentes de Aparato Digestivo, Farmacia y Radiodiagnóstico”, celebró la jefa de estudios del hospital Arnau de Vilanova, Silvia Bielsa, que les dio la bienvenida en el centro.

El ministerio de Sanidad ofertó 89 plazas de FSE este año en Lleida, una cifra récord. En primera instancia se llenaron todas, pero hubo tres renuncias (la única MIR de Oncología Médica y dos de Enfermería Geriátrica y de Salud Mental). “Vamos a ver si conseguimos reconducir una renuncia a una prórroga”, explicó Bielsa, que detalló que otros seis residentes empezarán más tarde su formación.

Por su parte, el Colegio Oficial de Enfermeras de Lleida (COILL) valoró que la incorporación de 18 nuevas residentes es “muy importante, teniendo en cuenta las necesidades de la población y el déficit de enfermeras que sufre nuestro territorio”. Así pues, les animaron a colocarse “al lado de esta comunidad que os enamorará tanto como para querer quedaros y desarrollar vuestro proyecto de vida en Lleida”.