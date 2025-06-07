Un centenar de profesionales se reúnen en el Congreso de Videoftalmología

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de oftalmólogos, optometristas y representantes del sector de todo el Estado participaron ayer en la decimosexta edición del Congreso Nacional de Videoftalmología, que se celebró en la facultad de Medicina de la UdL. En la jornada, organizada por la Fundació Ferreruela y Vista Oftalmólogos, cada participante presentó casos clínicos reales a través de vídeos o fotocasos editados con explicaciones de 4 minutos, seguidos de 2 minutos de debate con el público y el comité científico. En total, se presentaron más de 50 vídeos. Al respecto, Andrea Ferreruela, de la Fundació Ferreruela, destacó que este año se ha podido recuperar el congreso tras cinco años de parón, y cuenta con más tres décadas de trayectoria. “Es un espacio clave de formación e intercambio entre generaciones y subespecialidades dentro del ámbito oftalmológico, además de actualizar conocimientos y técnicas”, destacó. Se trataron diversas áreas temáticas como el glaucoma y las cirugías combinadas; retina y vítreo; cirugía refractiva; cristalino; complicaciones y soluciones quirúrgicas; oftalmología pediátrica y cooperación internacional, entre otros. Además, se otorgaron varios premios, con una dotación total de más de 5.000 euros, incluyendo reconocimientos para las mejores presentaciones.