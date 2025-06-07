Una mujer crítica y su hija herida al ser arrolladas en un paso de cebra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una mujer de 34 años resultó herida de carácter crítico y su hija de ocho años sufrió heridas de diversa consideración al ser atropelladas por un coche a primera hora de la tarde de ayer en un paso de cebra del Passeig Onze de Setembre, justo delante del CAP. Madre e hija fueron evacuadas al hospital Arnau de Vilanova tras ser atendidas in situ, según informó el SEM.

La Guardia Urbana se ha hecho cargo de la investigación del siniestro. El conductor del vehículo dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas.

El accidente se produjo a las 16.10 horas cuando un vehículo arrolló a una mujer y a una de sus hijas cuando cruzaban por un paso de cebra elevado que no está regulado por semáforo. Otra hija, de 13 años, resultó ilesa. Los primeros en intervenir fueron los sanitarios que había en el centro médico que hay a escasos metros. Al lugar también acudieron varias ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques y patrullas de la Guardia Urbana. Las heridas más graves las presentaba la mujer de 34 años, que fue trasladada con pronóstico crítico al hospital Arnau de Vilanova tras ser estabilizada. También fue evacuada suu hija de 8 años. La pequeña tenía una lesión en una pierna. Por su parte, la Guardia Urbana cortó la calle en dirección a Rovira Roure y desvió el tráfico, lo que provocó retenciones en calles cercanas.

Cabe recordar que el martes falleció un ciclista de 70 años al sufrir una indisposición cuando iba por la N-240 cerca de les Basses d’Alpicat. El ciclista acabó chocando por alcance contra un autocar que estaba en una parada. Inicialmente se pensó que se trataba de un accidente de tráfico pero la autopsia reveló que el ciclista había sufrido una indisposición (ver SEGRE del jueves).

Por otra parte, un camión perdió parte de las cervezas que transportaba a las 7.06 horas de ayer la LL-11 entre Lleida y Els Alamús.