Denuncian la degradación de un calle tras el Eix

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), denuncia el estado de “degradación” de la calle del General, ubicada detrás del Eix Comercial y “a cincuenta metros de la Paeria”. Asegura que lleva seis meses cubierta de vegetación crecida y que también acumula residuos, y considera que se trata de una muestra de que “no hay un plan para recuperar el Centro Histórico y el Eix”. Por ello, reclama el inicio “inmediato de un programa de inspecciones periódicas y sistematizadas para detctar inmuebles, locales y solares en estado de degradación que puedan comportar riesgos para la salubridad pública, la seguridad estructural o la convivencia vecinal, y que den lugar a requerimientos de rehabilitación o medidas subsidiarias”. También pide una limpieza rápida cuando se detecte suciedad en la vía pública e intensificar el control de plagas.