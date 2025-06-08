El IMO impulsa la 3.ª edición del Mentoratge Corporatiu Sociolaboral con 25 parejas activas
El Instituto Municipal de Ocupación (IMO) de Lleida ha puesto en marcha la tercera edición del Mentoratge Corporatiu Sociolaboral, un proyecto de orientación y apoyo dirigido a personas en búsqueda activa de trabajo. Este año, el programa cuenta con 25 parejas de mentoría que se encuentran semanal o quincenalmente para trabajar aspectos como el conocimiento del sector, las competencias profesionales o la lengua.
El proyecto, que finalizará en julio, tiene una previsión de inserción laboral de cerca del 50% de las personas participantes, que valoran muy positivamente el acompañamiento recibido hasta el momento.
Colaboran varias empresas y entidades del territorio, como Alier, GFT IT Consulting, Ilsersap, Cubas Segre, Grup Saltó, Revalorem, Fruits de Ponent, B. Biosca i Clínica Mi NovAliança, así como la Coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior y la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom. Todas ellas han recibido una formación previa para garantizar la calidad del proceso de mentoría.
El programa permite a las personas participantes identificar y poner en práctica su objetivo profesional, conocer las competencias requeridas por el sector de interés, ampliar la red de contactos y mejorar la autoconfianza y las habilidades comunicativas.