La guía de la Universitat de Lleida para la IA: “Los deberes tradicionales en el siglo XXI no tienen sentido, los hace la IA”

Una de las ponencias de la jornada sobre el uso de la IA en la docencia, ayer en el campus de Cappont. - JORDI ECHEVARIA

El Grup ICE de la Universitat de Lleida (UdL) presentó ayer en la jornada Explorem la Inteligencia Artificial. Porta la IA a l’aula! la guía que ha elaborado para ayudar al profesorado a introducir la IA en la práctica docente con criterio pedagógico y ético.

El ingeniero Marco Andrés Orellana, del Center of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence de Barcelona, explicó los conceptos clave de la IA y Montse Irún, profesora del instituto Joan Oró, realató a los asistentes ejemplos prácticos para usarla. Afirmó que los alumnos ya la emplean, “pero hemos de enseñarles a utilizarla correctamente, porque tiene muchos sesgos y hasta alucinaciones”.

“Con ella se puede trabajar el pensamiento crítico, ayudarles a entender mejor lo que dice el profesor, hacer una autoevaluación... Los docentes tenemos que adaptarnos a esta situación. Tiene mucho potencial y nos puede dar ideas sobre actividades”, indicó. En este sentido, consideró que “los deberes tradicionales no tienen sentido en el siglo XXI, porque los hace la IA. Esos ejercicios son para clase y, en casa, que lean o miren vídeos sobre las materias, cosas que no puedan copiar”.

Por su parte, Javi Badia, técnico docente del ICE, remarcó que la guía incluye ejemplos para docentes desde Infantil a universidad. Andreu Arbó, coordinador del grupo de IA de la UdL, destacó que en la jornada se ha querido “generar debate y comunidad alrededor de un tema que ya está transformando la educación”.