Salud mantiene el traslado a Copa d’Or del CAP de Cappont y prevé estrenarlo en 2029

La consellera de Salud, Olga Pané, asegura en una respuesta parlamentaria a una pregunta del grupo de ERC que el proyecto del nuevo CAP de Cappont, previsto en la zona de expansión de Copa d’Or, sigue adelante y asegura que la previsión es que entre en funcionamiento en 2029. Tras el anuncio del proyecto de traslado, en 2023, entidades de Cappont mostraron su rechazo e incluso intervinieron en el pleno de la Paeria, después de que el alcalde, Fèlix Larrosa, tuviera conocimiento del malestar del vecindario. Inicialmente, debía estar listo este año, pero el proyecto quedó en standby al estar el equipamiento en zona inundable, hasta disponer de los informes preceptivos que garanticen su seguridad.

Pané detalla en su respuesta que “la construcción del nuevo CAP de Cappont forma parte del Plan de Inversiones de Salud y está prevista a través de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, con una inversión estimada de 14,4 millones”. “Actualmente, se está a la espera de la aprobación definitiva del informe favorable por parte de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que permitirá ampliar la superficie disponible en la planta baja del futuro equipamiento. Una vez se disponga de este documento, se podrá iniciar el proceso de licitación para el encargo de la redacción del proyecto”, añade. Señala que “según el calendario previsto, el proyecto debería estar listo durante 2026, mientras que la licitación y ejecución de las obras se llevarían a cabo entre 2027 y 2028. Posteriormente, se procedería a dotar el nuevo CAP de equipamiento, con la previsión de que entre en funcionamiento en 2029”.

En febrero de 2023, el entonces conseller de Salud, Manel Balcells, anunció que levantarían un gran edificio en un solar entre la avenida President Josep Irla y la calle Àngel Moncusí que –además del CAP y la base del SEM– albergaría parte de la atención pediátrica de la ciudad, el equipo de atención a la salud sexual y reproductiva, la unidad de Odontología de la capital y el equipo territorial de salud pública del Segrià. Las asociaciones de vecinos y comerciantes de Cappont, el Grup de Dones, la ‘llar’ de jubilados, el Col·lectiu Cultural y Fibrolleida reclamaron dejar en el CAP en el centro del barrio la atención del médico de familia y las analíticas, y están de acuerdo con que el nuevo edificio ofrezca pediatría, radiología y especialidades y servicios sanitarios. Recogieron más de 3.000 firmas contra del traslado, llevaron la cuestión a la Sindicatura de Greuges de Catalunya y crearon incluso una rumba reivindicativa que difundieron por las redes, además de intervenir en el pleno. El alcalde trasladó a Balcells el malestar de las entidades y Pané, en una visita a Lleida, le preguntó por la estrategia de movilidad que prevén para garantizar el acceso al nuevo equipamiento.