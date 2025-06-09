Herido grave un hombre al ser apuñalado en una pelea en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre resultó herido de gravedad a primera hora de la mañana de ayer al ser apuñalado durante una pelea en Lleida. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana fueron alertados a las 6.30 horas de una pelea entre una veintena de personas y que una de ellas había sido apuñalada con un arma blanca en la calle Alfred Perenya, cerca de un local de ocio nocturno, en el Clot, como avanzó SEGRE en su edición digital.

Al lugar acudieron varias patrullas, entre ellas furgonetas del ARRO (antidisturbios) y una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques. El herido fue atendido in situ y, posteriormente, evacuado con pronóstico grave al hospital Arnau de Vilanova. Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación. Al cierre de esta edición no constaban detenciones.

Preocupación vecinal



Vecinos de la zona mostraron su preocupación por incidentes como este, que aseguran que coinciden con la actividad nocturna de una discoteca, que ha sido sancionada en varias ocasiones por la Paeria. Según los testigos, el establecimiento permanece abierto hasta altas horas de la madrugada, cosa que genera incivismo en las calles adyacentes. Reclaman más presencia policial y un mayor control de los locales de ocio nocturno para garantizar la seguridad en el barrio.

Los Mossos y la Guardia Urbana han tenido que intervenir en otras algaradas que se han producido en este zona. La mayoría de ellas tienen lugar durante el fin de semana y de madrugada. En varias de ellas se han producido detenciones.