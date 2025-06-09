La nueva propuesta del POUM de Lleida deja a 1.685 edificios fuera de ordenación por su volumen

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La actual propuesta de actualización del POUM deja fuera de ordenación por su volumen, esencialmente por su altura, aunque tambien por su fondo, un total de 1.685 edificios. No obstante, rebaja en 940 la cifra del anterior documento, aprobado inicialmente en 2018, pero en 2019 no se pudo validar de forma definitiva al no lograr los apoyos necesarios.

El documento actual regula el número de plantas en función de la anchura del vial y de las zonas de la ciudad, pero deja claro que por razón de disconformidad no se limitarán las obras de rehabilitación autorizables, por lo que se garantiza que no se pierde valor patrimonial en los edificios con volumen disconforme.

Por otra parte, prevé 27 hectáreas de superficie de zonas verdes privadas de interior de islas, con 4.200 árboles. Para l’Horta, el plan señala que la ocupación del suelo se vincula a las necesidades de explotación e incentiva la reutilización y el reciclaje de las construcciones existentes. Además, fija como objetivo la defensa de la actividad productiva.

Para el centro de la ciudad, contempla una progresiva peatonalización y la potenciación del transporte público. Y en cuanto a la estrategia comercial, el plan subraya la necesidad de impulsar el Eix Comercial con la iniciativa histórica de instalar dos polos comerciales, uno en cada extremo. Uno sería el reiteradamente anunciado en torno a la estación y el otro, un nuevo sector de servicios y comercial al pie de Gardeny-Alcalde Costa, que se complementaría con una reserva de aparcamiento en la zona del Camp Escolar. No cita a Torre Salses, proyecto enmarcado en el actual POUM.