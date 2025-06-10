Matriculadas 2.456 personas para la selectividad en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 2.456 personas se han matriculado para la selectividad en Lleida, que empieza mañana, durará hasta el viernes y en la provincia habrá tribunales en la capital, La Seu d’Urgell, Vielha, Tremp y Tàrrega. Según informó ayer la Universitat de Lleida (UdL), el número de inscritos para la convocatoria de este año es ligeramente superior a la del 2024, cuando hubo 2.419, y la gran mayoría (1.944) son estudiantes de Bachillerato. El resto de convocados se presentan por libre (249), es decir, proceden de Bachilleratos de otros años pero no habían hecho la selectividad, quieren mejorar nota o solo se examinan de asignaturas de la fase específica, o proceden de ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional (263).

En relación a la logística y organizació de las pruebas, en la provincia habrá 13 tribunales, de los cuales 9 estarán en la capital en instalaciones de la Universitat de Lleida (UdL). Habrá 7 en el campus de Cappont, donde se examinarán 1.475 estudiantes. Los tribunales estarán repartidos por el Centro de Culturas y Cooperación (1); la Escuela Politécnica Superior (1); la Facultad de Derecho, Economía y Turismo (1); la Facultat de Educación, Psicología y Trabajo Social (1); el Edificio Polivalente 1 (2); y el Polivalente 2 (1). Los otros dos tribunales de la capital estarán en el campus de Agrónomos, donde están convocadas 396 personas. Paralelamente, también habrá tribunales en La Seu d’Urgell, con 194 estudiantes; Tàrrega, con 247; y Tremp y Vielha, con 72 cada uno. Los estudiantes estarán convocados mañana a las 8.30 horas y las pruebas empezarán media hora después. El primer examen será de Lengua Castellana y Literatura, luego habrá un descanso hasta las 12.00 horas y será el turno de Lengua Extranjera. El primer día de la selectividad acabará con un examen a las 16.00 horas que será de una de las asignaturas de la fase específica, que podrá ser Coro y Técnica Vocal; Física; Fundamentos Artísticos; Geografía; Geología; Ciencias Ambientales y Literatura Dramática.