Siguen buscando al autor del apuñalamiento a la salida de una discoteca de Lleida

Los Mossos d’Esquadra seguían investigando ayer el apuñalamiento que hubo a primera hora de la madrugada del domingo en el Clot. La víctima, de 22 años, recibió una puñalada en el pecho y fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova . Los investigadores entrevistaron a testigos para identificar al agresor y obtuvieron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. En el caso de ser arrestado, presumiblemente será imputado por un delito de homicidio en grado de tentativa por la zona en la que se produjo el ataque.

La agresión se produjo pasadas las 6.00 horas en una algarada en la que participaron una veintena de personas a la salida de una discoteca de la calle Alcalde Porqueres. Uno de los implicados fue atacado en el pecho, resultando gravemente herido. El joven quedó tendido en el suelo.

Al lugar acudieron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y del ARRO (antidisturbios) de los Mossos d’Esquadra. La víctima fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico grave, como avanzó SEGRE en su edición digital.

Los vecinos de la zona mostraron su indignación porque no es la primera vez que se producen peleas en las inmediaciones del local de ocio nocturno, que ha sido sancionado en diversas ocasiones por la Paeria.

El anterior apuñalamiento en las comarcas de Lleida se produjo el 30 de mayo en Agramunt. Los Mossos arrestaron al presunto autor, de 48 años, que ingresó preventivamente prisión. La víctima recibió una puñalada por la espalda. Fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde tuvo que ser intervenida de urgencia. Había perdido mucha sangre y tenía afectado un pulmón. Tras la intervención quirúrgica, ingresó en la UCI.