Sílvia Caballol, esposa del exobispo de Solsona, protagoniza el pregón de las fiestas de Golmés

Las fiestas de Sant Salvador Votat de Golmés vivieron su momento más álgido ayer con el pregón a cargo de la escritora y psicóloga Sílvia Caballol, esposa del exobispo de Solsona, Xavier Novell.

Caballol quiso dedicar su discurso a un tema central: la esperanza, entendida como el motor que une a las personas y da sentido a la vida en los pueblos. También reivindicó Golmés como un ejemplo vivo de esperanza colectiva, donde las tradiciones, los vínculos humanos y la identidad rural se mantienen firmes frente al paso del tiempo.

La pregonera confesó que no conocía Golmés antes de ser invitada, pero que investigó y se ha sentido muy vinculada al entorno rural. “Os tengo que confesar que mi querido marido Xavier, que guarda muy buen recuerdo de todos vosotros, también me ha ayudado un poquito a conocer algunas anécdotas de vuestro Golmés”, dijo.