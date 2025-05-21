Sílvia Caballol, esposa del exobispo de Solsona Xavier Novell, pregonera de unas fiestas de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La psicóloga y escritora Sílvia Caballol ha sido escogida para pronunciar el pregón de la Fiesta Mayor Votada en Sant Salvador de Golmés que se celebrará los próximos 9 y 10 de junio. La esposa del exobispo de Solsona, Xavier Novell , inaugurará oficialmente las festividades el domingo 9 de junio a las 19.00 horas en el Casal Municipal de esta localidad del Pla d'Urgell.

Estas fiestas tradicionales tienen un fuerte arraigo histórico, ya que conmemoran un voto popular del siglo XIX cuando los vecinos pidieron protección ante la amenaza de la peste bubónica. El fin de semana pasado, la localidad ya vivió uno de los momentos más emblemáticos con la elección popular de las herederas y herederos de este año: Edurne Berna Pérez como heredera; Ariadna Sainz de la Maza Cots y Juna Sandoval Castellví como damas de honor; y Adrià Sanjuan Camacho como heredero, acompañado por los segundones Valentí Bernaus Constantín y Aitor Arbós Borrás. Entre los actos programados destaca la actuación de la prestigiosa Cobla Orquesta Montgrins.

La historia de amor que tendrá serie

Hay que recordar que recientemente se ha hecho público que la productora La Manchester, de Ricard Ustrell, ha llegado a un preacuerdo con Caballol y Novell para adaptar su historia de amor en formato de serie televisiva. La pareja despertó el interés de destacadas productoras catalanas y estatales como Minoría Absoluta, Producciones del Barrio y Unicornio Contento, que compitieron por los derechos de adaptación.

La misma Caballol compartió en sus redes sociales que la elección final se basó en la garantía de "la veracidad de los hechos" mediante su colaboración directa. Aun así, la pareja todavía mantiene ciertas dudas sobre el proyecto, especialmente Novell, quien, según ha explicado su esposa, "prefiere no implicarse y seguir en el anonimato".

Una nueva vida familiar

Xavier Novell renunció al cargo de obispo de Solsona en agosto del 2021 después de once años al frente de la diócesis por motivos "personales". Posteriormente se hizo pública su relación con Sílvia Caballol, con quien se casó el 22 de noviembre del mismo año en los juzgados de Súria. La pareja ha formado a una familia con el nacimiento de sus hijas gemelas, Coaner y Míriam.

Actualmente, el exreligioso trabaja en Semen Cardona, una empresa catalana puntera en la elaboración de dosis de esperma para inseminación artificial porcina, que exporta en una veintena de países, mientras mantiene el cargo de obispo pero sin funciones, después de ser suspendido automáticamente al solicitar los papeles de matrimonio.