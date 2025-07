La sèrie de l'exbisbe Novell i Sílvia Caballol ja té productora: "Comencem l'aventura"

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La productora audiovisual catalana La Manchester, de Ricard Ustrell, ha arribat a un preacord amb l’exbisbe de Solsona Xavier Novell i la seua dona, l’escriptora i psicòloga Sílvia Caballol, per convertir la seua història d’amor en una sèrie televisiva.

Algunes de les principals productores catalanes i estatals com Minoria Absoluta (de Toni Soler), Producciones del Barrio (de Jordi Évole) o Unicorn Content (d’Ana Rosa Quintana) van licitar pels drets d’adaptació de la història com a sèrie de ficció.

La mateixa Sílvia Caballol va compartir amb els seus seguidors a les xarxes socials els arguments que les productores van utilitzar per convèncer-los. Entre aquests destaca la voluntat de garantir “la veracitat dels fets” a través de la seua col·laboració directa, evitant que “alguna productora ho faci pel seu compte”.

Va insistir que es tracta d’una història no importada, sinó que “va succeir al cor de Catalunya”. Tanmateix, la parella manté certs dubtes sobre el projecte. Novell, que va renunciar al bisbat per casar-se amb Caballol i amb qui va tenir bessones, “prefereix no implicar-se i seguir en l’anonimat”, segons la seua parella. Novell manté el càrrec, encara que sense funcions. Caballol va expressar els seus dilemes: “Hi ha diverses qüestions que ens bloquegen, com la privacitat, el fet de pensar en els implicats indirectes, les pressions que rebríem per dissuadir-nos de fer-ho i el nostre desig de portar una vida senzilla i tranquil·la.”

L’escriptora va avançar a Instagram “comencem l’aventura”, amb una foto en la qual se la veu donant la mà a Ricard Ustrell i al director general de la productora, Francesc Cano. La productora ja ha iniciat converses amb plataformes per emetre la sèrie i l’objectiu és que tingui recorregut internacional.