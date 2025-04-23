Xavier Novell s’acomiada del papa: “Santedat, resi per nosaltres”
L’exbisbe de Solsona va compartir a través de les xarxes socials un àudio en el qual revela la relació que mantenia amb Francesc després de la seua renúncia
Xavier Novell, exbisbe de Solsona, ha utilitzat les xarxes socials per acomiadar-se del papa Francesc després de la seua mort dilluns passat. A través del compte d’Instagram de la seua esposa, Silvia Caballol, Novell va compartir un missatge d’àudio en el qual va expressar la seua gratitud cap al Pontífex pel suport i comprensió rebuts després de la seua polèmica renúncia al càrrec eclesiàstic per contreure matrimoni. En les seues paraules, Novell va recordar com el papa solia acomiadar-se d’ell en les seues comunicacions donant-li records per a la seua família, i va concloure el seu missatge amb un sentit: "Em deia: Resi per mi, i avui jo li dic, Santedat, resi per nosaltres".
La relació entre Novell i el papa Francesc ha estat objecte d’atenció des que l’exbisbe prengués la controvertida decisió d’abandonar el seu ministeri el 2021. Segons revela en el seu missatge, malgrat les circumstàncies, el Pontífex hauria mantingut una actitud d’acollida i acompanyament cap a ell. "Agraeixo com m’havia acollit, escoltat i acompanyat després de la meua renúncia," va manifestar Novell en l’àudio, revelant així un costat més personal de la seua relació amb el líder de l’Església Catòlica que pocs coneixien. Aquest comiat se suma a les nombroses mostres de pesar que personalitats de diferents àmbits han expressat en els dies posteriors a la mort del papa.
Xavier Novell, que va ser nomenat bisbe de Solsona el 2010 amb tan només 41 anys, va protagonitzar un dels episodis més comentats a l’Església espanyola contemporània quan l’agost de 2021 va presentar la seua renúncia al càrrec episcopal. La Santa Seu va acceptar la seua dimissió "per motius personals", encara que posteriorment es va conèixer que el veritable motiu era la seua relació sentimental amb Silvia Caballol, psicòloga i escriptora de novel·les de contingut eròtic, amb qui més tard contrauria matrimoni.
Aquest gir en la vida de qui va ser el bisbe més jove d’Espanya va causar un notable impacte tant en els cercles eclesiàstics com en l’opinió pública. Novell havia estat conegut per les seues posicions conservadores en diversos temes doctrinals i morals, la qual cosa va fer encara més sorprenent la seua decisió. Després de la seua renúncia, va trobar feina en una empresa d’extracció i comercialització de semen porcí a Lleida i es va allunyar completament de les seues anteriors responsabilitats pastorals.