El primer examen de la selectividad, "exigente y con alguna sorpresa inesperada"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unos 2.456 alumnos de la demarcación de Lleida, un 1,5% más que el año pasado, han empezado este miércoles las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en las sedes repartidas entre Lleida, Tàrrega, Tremp, la Seu d'Urgell y Vielha. Las pruebas han arrancado sin incidencias, pero con un punto más de incertidumbre por los cambios introducidos en las pruebas.

"Antes podías descartar un poco de temario e ir con más tranquilidad, pero perder la opcionalidad nos ha perjudicado", ha opinado Angèlica Roigé, alumna del Màrius Torres. El primer examen ha sido el de Lengua Castellana y Literatura, una prueba que los alumnos consultados por la ACN han definido como exigente y con alguna sorpresa inesperada, como el hecho de tener que explicar el concepto 'incertidumbre'.

El examen de Lengua Castellana y Literatura y las correcciones

"La comprensión lectora la he encontrado una pizca complicada, la parte de gramática más sencilla. La redacción es lo que me ha parecido más complicado, porque hemos preparado de más concretas y fáciles de explicar y nos han puesto el concepto 'incertidumbre'", ha valorado Angèlica Roigé, que ha opinado los cambios han sido "un problema" para su generación, la del 2007.

Por su parte, el alumno del colegio Mirasan de Lleida Pol Escoll, que se plantea estudiar Inefc o alguna Ingeniería Informática, se ha mostrado satisfecho con el resultado del examen de castellano. "Era totalmente nuevo, pero lo habíamos preparado bien en clase. No teníamos tan claros los conceptos que podían entrar y hemos ido con miedo, pero hemos visto que los conceptos eran los mismos que habíamos trabajado", ha valorado.

Según Marian Mejía, profesora de castellano del Mirasan, ha sido muy importante poder hacer "mucha práctica" en clase y ha admitido que los ha ayudado mucho a la hora de preparar y contrastar ejercicios el hecho de poder consultar aquello que han ido colgando en la red los preparadores de la Selectividad de otras autonomías.

Huiqi Lin, del instituto Màrius Torres, ha opinado que el examen de castellano no era muy difícil y que es viable aprobarlo, pero ha admitido que será "bastante difícil" llegar al 9 o al 10. En este sentido, ha señalado que "el apartado de la perífrasis aspectual creo que nadie ha sabido como hacerlo", aunque él ha intentado estudiar "un poco de todo" y prepararse bien las materias con el fin de conseguir entrar en el grado de Informática en la UdL.

Sus compañeras de instituto Bridget y Alima han reconocido que se han sentido "tensas" por los cambios introducidos en las PAU, pero se han mostrado confiadas en poder aprobar el primer examen, ni que sea "con un cinco pelado". En su caso, han priorizado el estudio de aquellas materias que consideran más difíciles, como Historia, y Latín y Filosofía, respectivamente.

Cambios para unas PAU más "competenciales"

La coordinadora de las PAU en Lleida, Mariona Farré, ha destacado que este año la estructura de las PAU no ha cambiado y mantiene una fase obligatoria de acceso donde los alumnos se examinan de las cinco asignaturas comunes, y una fase voluntaria de admisión que les permite llegar hasta los 14 puntos. Una de las grandes novedades, ha indicado, es la de la penalización por las faltas y el hecho de que los alumnos se enfrentan a un examen único sin posibilidad de escoger entre dos modelos. "Todos los ejercicios son obligatorios, pero sí que hay cierta opcionalidad dentro de algunos ejercicios", ha detallado. Según la coordinadora de las PAU en Lleida, las pruebas avanzan hacia una vertiente cada vez más competencial y no tanto de "demostrar aquello que saben con contenidos". "Se trata de que muestren su capacidad de resolver problemas, gestionar la información, el análisis que puedan hacer de textos, razonamiento y pensamiento crítico", ha valorado.