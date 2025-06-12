Desmantelan una fábrica de marihuana transgénica en una nave industrial de Lleida

Imatge del trasllat d’un dels tres detinguts des de la nau a la comissaria. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Una nave de la calle C del polígono Els Frares de Lleida ocultaba un laboratorio y una sofisticada plantación de marihuana transgénica que ayer por la mañana fue incautada por los Mossos d’Esquadra, como avanzó SEGRE en su edición digital.

Los investigadores arrestaron a los tres supuestos cuidadores –que vivían en el almacén– y decomisaron 500 plantas con una particularidad: cada una de ellas tenía tres ramificaciones cargadas con cogollos de marihuana, lo que hace que produzca la misma cuantía de marihuana que tres plantas a pleno rendimiento. Es decir, como si hubieran decomisado 1.500 en menos espacio.

La División de Investigación Criminal (DIC) llevaba desde abril con las pesquisas. Se hicieron varias vigilancias –con dron incluído– y se comprobó que la nave tenía la luz pinchada.

Sacs amb les plantes decomissades pels investigadors. - MAGDALENA ALTISENT

Finalmente ayer por la mañana, agentes de esta unidad, del ARRO de Lleida y de Mollerussa y de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo un registro que se saldó con la detención de tres hombres de 51, 40 y 23 años y de nacionalidad albanesa como presuntos jardineros y vigilantes de la plantación.

Al parecer, cobraban de 1.500 a 1.800 euros. Hallaron tres estancias a pleno rendimiento equipadas con lámparas LED con transformadores, ventiladores, compresores. filtros de olor y fitosanitarios para favorecer el cultivo. Una de las particularidades fue las características de las 500 plantas decomisadas.

Cada una de ellas tenía tres ramificaciones con cogollos, con lo que se obtenía el triple de rendimiento que una de normal. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.