Educació adelanta que las competencias básicas de este año mantienen la tendencia: "No serán los resultados que nos gustarían"

La consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ha adelantado que los resultados de las competencias básicas de este año en Catalunya mantienen la tendencia de los últimos años. "Acabamos de finalizar el estudio sobre las pruebas de este año y no serán los resultados que nos gustarían", ha manifestado durante una conferencia en el Foro Europa Tribuna Catalunya.

La consellera ha recordado que se han puesto en marcha varias iniciativas para revertir estos resultados, que ha reconocido que están "en caída ininterrumpida desde 2015".

Por otra parte, ha explicado que el próximo curso se incorporarán 550 dotaciones de docentes y personal de atención educativa para atender la inclusiva. Además, ha explicado que se ha conseguido reconectar a 680 jóvenes en el sistema educativo y formativo.