El PP denuncia el mal estado de varios pisos de la Mariola

El jefe de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, denunció ayer el “lamentable estado” en el que se encuentran varios edificios de la calle Germans Izquierdo, en el barrio de la Mariola, que “generan una problemática de convivencia y salubridad para los vecinos de la zona”. Palau detalló que el número 28 de esta calle está parcialmente okupado y tiene cables eléctricos pelados a la vista “que suponen un riesgo evidente de accidente o incendio, una situación muy peligrosa”. Unas circunstancias que también ocurren en el número 32 de la misma calle que, además “se encuentra en un estado total de insalubridad, tanto en el exterior como en la entrada del inmueble, con un olor insoportable”, aseguró el jefe de la oposición. Tanto Palau como el concejal Roger Melero se reunieron con los vecinos, que denunciaron el abandono del barrio y algunos temen represalias por denunciar esta situación. Por ello, el líder del PP reclamó reforzar la presencia policial, inspecciones técnicas a los locales y viviendas con problemas de insalubridad y tomar medidas cautelares, y sancionar a los incívicos, así como definir un plan para la Mariola “real y eficiente”·