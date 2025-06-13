Cierra una tienda de una cadena de ropa que llevaba 13 años en el Eix Comercial de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La cadena Desigual cerró el pasado viernes su tienda situada en la calle del Carme de Lleida, poniendo punto y final a su estancia en la capital leridana trece años después de abriera sus puertas.

Según informó la presidenta de los comerciantes del Eix Comercial, Montse Eritja, el cierre de este establecimiento de la enseña catalana se debe “a una decisión de su directiva y por cuestiones estratégicas”. Una clausura que contrastas con las múltiples aperturas que el Eix Comercial de Lleida lleva registrando estos últimos meses.