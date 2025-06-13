Directores de Lleida denuncian que Educación da la espalda a los centros

Un grupo de directores de la Associació de Directius dels Serveis Educatius de les Terres de Lleida (ADSLL) han firmado un escrito público, que adjuntamos en esta página, en el que denuncian la “falta alarmante de recursos personales, económicos y organizativos” y afirman que “la administración nos da la espalda”. Miembros de la entidad, que cuenta con más de una cincuentena de centros asociados, indicaron que con esta iniciativa reflejan el sentir dela mayoría de los directores. Detallaron que han decidido dar este paso coincidiendo con la protesta que están protagonizando los directores de centros en Asturias y porque “ya estamos cansados de la situación”. Destacaron que son conscientes de que los recursos son limitados, pero precisaron que han hecho propuestas de reasignación de profesionales que han sido desatendidas. Asimismo, puntualizaron que las quejas se dirigen a la conselleria y no a su delegación en Lleida, porque toda la gestión depende básicamente de Barcelona.

Entre otros puntos, el escrito hace hincapié en que cada vez hay “más burocracia, más responsabilidades y más carga lectiva” y que en cambio faltan técnicos de integración social, educadores sociales o especialistas terapéuticos. También resaltan que el departamento les pide una mayor atención a la diversidad del alumnado, que va en aumento, mientras las ratios no bajan. “Estamos cansados de hacer malabares para mantener el sistema en pie mientras la administración nos da la espalda”, manifiestan, y dicen que la situación no mejorará mientras no se les escuche.

Por su parte, un portavoz del departamento de Educación subrayó que desde que accedieron al Govern el pasado año son conocedores de que hay déficits de determinados profesionales, y que por eso el acuerdo con los Comuns para el nuevo suplemento de crédito incluye 209 nuevas dotaciones docentes y 352 de personal de atención educativa. De estos últimos, 269 son profesionales de educación especial, 37 fisioterapeutas, 30 logopedas y 16 trabajadores sociales. “Es obvio que no solucionamos todo el problema, pero sí que lo afrontamos”, indicóal respecto

Educación prevé otro mal resultado de competencias básicas

La consellera de Educación, Esther Niubó, avanzó ayer que los resultados de las competencias básicas de este año mantienen la mala tendencia de los últimos años. “Estamos finalizando el estudio y no serán los resultados que nos gustarían”, manifestó. La consellera reconoció que van “en caída ininterrumpida desde 2015” y explicó que se han puesto en marcha varias iniciativas para revertirlos, como un futuro refuerzo de lenguas y matemáticas y el encargo de un análisis “exhaustivo” del conjunto de centros.

Paralelamente, Niubó recordó que hoy está previsto el anuncio de nuevas medidas respecto al uso de móviles y otros dispositivos tecnológicos en las aulas. Avanzó que se ha pretendido “ordenar” todo lo relativo a este ámbito y resumió que el objetivo final es que la tecnología esté “al servicio” del aprendizaje y que se haga un uso “ético, responsable y saludable”. Por último, y ante un nuevo episodio de calor, reconoció que la adecuación climática de los centros educativos es un “reto importante”, pero recordó que existe un “déficit inversor” en infraestructuras y que muchas de ellas son muy antiguas. De hecho, ha concretado que la mitad de los equipamientos educativos son anteriores a 1960. Por ahora, Educación proporcionará ventiladores y sistemas de refrigeración “que no serían los ideales”.