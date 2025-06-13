Polémica por una pregunta en la selectividad sobre los acuíferos: “¿geografía o geología?”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El examen de Geografía de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) no ha estado libre de polémica. Varios aspirantes que eligieron la asignatura en la fase de admisión (específica) y se examinaron este miércoles por la tarde salieron desconcertados a causa del ejercicio 4, que pedía la definición y funcionamiento de los acuíferos, los problemas ambientales que les afectan y las medidas que contribuyen a su sostenibilidad.

El ejercicio cuenta 2,5 puntos de la nota. “Los alumnos salieron dudosos y el profesor de esta materia aseguró que los acuíferos forman parte del temario de Geología, y no de Geografía explícitamente, aunque hay que tener en cuenta que algunos temas se solapan porque tienen que ver entre sí”, explicó Bea Pallarés, profesora del instituto Manuel de Montsuar.

Ayer, segundo y penúltimo día de la selectividad, transcurrió con normalidad y con aire acondicionado “en casi todas las aulas de la demarcación donde se llevan a cabo las pruebas, salvo en Tàrrega y Vielha”, explicó la coordinadora de las PAU en Lleida, Mariona Farré.