Retraso de más de dos horas en un tren Alvia hacia Barcelona con parada en Lleida

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

Un tren Alvia procedente de San Sebastián-Barcelona Sants con parada en Lleida sufre un retraso de más de dos horas por una incidencia en Navarra. El convoy salió del País Vasco a primera hora de la mañana y tenía previsto parar en Lleida-Pirineus a las 12.00 horas pero, finalmente, no lo hará hasta las 14.10 , según informaron los trabajadores de la estación. Un hecho que provocó indignación en la treintena de pasajeros que esperaban el tren en Lleida.

Según informaron fuentes de Renfe, el retraso ha sido provocado porque un tren se quedó parado en la vía a la altura de Navarra, lo que ha provocado "un tapón" de la circulación ferroviaria de la zona. Las mismas señalaron que se intentará recolocar a la totalidad de los afectados en un AVE hacia Barcelona con parada en Lleida a las 13.37 horas. Entre los afectados había gente que debía coger diferentes vuelos, como es el caso de una mujer que debe volar a Suramérica a primera hora de la tarde. Esta demora, por desgracia, no es un hecho puntual, ya que los retrasos en la alta velocidad se han vuelto más que habituales estos últimos meses, especialmente en la línea entre Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona.