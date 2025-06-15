El edificio de consultas externas del Arnau se estrenará el 1 de julio

Publicado por M.CARBONELL Creado: Actualizado:

El nuevo edificio de consultas externas del Arnau de Vilanova entrará al fin en servicio, parcialmente, en torno al próximo día 1 de julio, según indicaron trabajadores del hospital y ha podido confirmar este diario. Los primeros servicios que se estrenarán serán las consultas y el hospital de día de Pediatría, así como las consultas de Raquis (columna) y de Traumatología, que se instalarán en la planta baja.

El traslado del resto de servicios se hará por fases. No obstante, el inmueble ya está totalmente construido y solo quedan pendientes algunos acabados, así como la jardinería. Consta de cuatro plantas y unificará la actividad ambulatoria del Arnau a través de más de un centenar nuevas consultas en un espacio de 16.000 metros cuadrados. Tendrá una entrada por la avenida Pinyana, delante de la rotonda con la calle Arquitecte Gomà, y en el complejo se ha construido también un pequeño parque con juegos infantiles de madera.

Las obras del edificio de consultas externas comenzaron a principios de junio de 2023 con la intención de que se prolongarán alrededor de un año. En marzo de 2024, cuando del edificio solo se había levantado aún la estructura metálica, la Paeria autorizó una ampliación de dos horas, desde las nueve a las once de la noche, del horario de trabajo para su edificación. Las siguientes previsiones del Institut Català de la Salut (ICS) eran poner en marcha el equipamiento a principios de este año. Sin embargo, los últimos anuncios ya hablaban de verano. El presupuesto del inmueble es de 42,7 millones de euros, financiados con fondos Next Generation.

Paralelamente, también se estrenará el atrio, una estructura que se empezó a edificar en septiembre de 2024 con el objetivo de conectar el edificio principal, el nuevo y el ‘Arnauet’ que se construyó durante la pandemia. Este espacio abierto dará acceso a los tres edificios, por lo que prevé mejorar la accesibilidad, además de reducir la disgregación arquitectónica del conjunto sanitario. Será un eje destinado a los peatones en una estructura de tres alturas, con placas solares en la cubierta. El presupuesto de esta fase alcanza los 3,3 millones de euros.