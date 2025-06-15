Incendio en el almacén de una casa en La Bordeta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Sábado con varios avisos por incendios en una nueva jornada con temperaturas de verano. En Lleida ciudad, los Bomberos trabajaron con cuatro dotaciones en un fuego originado en el almacén de una casa en la plaza l’Amistat, en el barrio de La Bordeta. Hasta el lugar también se trasladaron patrullas de la Guardia Urbana y una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Los Bomberos recibieron el aviso a las 15.20 horas y el fuego quemó maderas en el interior de un almacén. No había personas afectadas. Los efectivos hicieron tareas de ventilación y revisaron puntos calientes. Entretanto, diez dotaciones de los Bomberos trabajaron en la extinción de un incendio de un pajar en Vilalta, en Vilanova de l’Aguda. El aviso se recibió a las 14.59 horas. Los efectivos lograron contener las llamas y retiraron la paja para proceder a la extinción desde el exterior. La estructura del cobertizo quedó afectada, pero el fuego no se extendió a la masa forestal. Mientras, en Alguaire un fuego afectó un campo de cereal sin segar. El aviso se dio a las 15.48 horas y se activaron tres dotaciones de Bomberos. En Les Borges, hubo un incendio en un patio interior de una casa.