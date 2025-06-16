Publicado por acn Creado: Actualizado:

El 91,5% de los alumnos de I3 y el 89,6% de los de 1.º de ESO han sido admitidos en el centro público pedido en primera opción. Son datos facilitados por el Departamento de Educación una vez publicada la oferta final de plazas de las enseñanzas obligatorias para el curso 2025-2026. El año pasado, los porcentajes fueron el 90,7% y el 89,2%, respectivamente. Los centros educativos públicos ofrecerán el próximo curso 23 grupos más a I3 y 12 en 1.º de ESO con respecto a la oferta inicial. En todos los niveles, la oferta ha aumentado en 84 grupos. El departamento estima que los centros concertados ofrecerán 23 grupos menos a I3 de los 931 anunciados inicialmente. Les solicitudes en la escuela pública en I3 bajan un 4,58% (-1.752), mientras que en la concertada suben un 0,4% (+72).

En un comunicado, Educación recuerda que las plazas que se ofrecen inicialmente en los centros públicos se ajustan para evitar la sobreoferta y garantizar una distribución equilibrada del alumnado. Este año se confirma la tendencia de los últimos años según la cual, al acabar el proceso, los centros públicos crecen en oferta. Así pues, en I3 la oferta ha pasado de 2.076 grupos iniciales a 2.099 finales (+23 grupos). Con respecto a 1.º de ESO, la oferta inicial era de 1.887 grupos y finalmente ha acabado en 1.899 (+12 grupos). Municipios como Lleida, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Tàrrega, Tremp o Moià recuperan grupos en la pública.

Los centros educativos han recibido un total de 134.145 solicitudes a la preinscripción a todos los niveles de las enseñanzas obligatorias, 3.952 menos que a la preinscripción del curso 2024-2025. De estas, 54.225 son para I3 (1.681 menos) y 52.950 son para 1.º de ESO (2.478 menos). Les solicitudes en la pública en I3 se han situado en 36.424, lo que supone 1.752 menos que las 38.176 del curso pasado (-4,58%). Por el contrario, en la concertada ha habido un ligero aumento, de 17.729 a 17.801. Son 72 peticiones más (+0,4%).

Con respecto a 1.º de ESO, las solicitudes en centros públicos también bajan, ya que pasan de 48.763 a 46.378. Son 2.385 peticiones menos, con una bajada del 4,89%. En cambio, en la concertada las solicitudes suben de 6.123 a 6.572 (+449 peticiones, un 7,3% más).