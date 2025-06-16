Un cruce de Lleida acumula 21 tapaderas en una sola acera

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida presenta un caso singular de concentración de infraestructura urbana en el cruce entre Passeig de Ronda y Pius XII, donde se han contabilizado hasta 21 tapaderas de hierro correspondientes a diversos servicios públicos en un espacio reducido. Este hallazgo, reportado por un lector habitual a nuestro periódico, pone de manifiesto la alta densidad de canalizaciones y servicios subterráneos que convergen en este punto neurálgico de la capital ilerdense, convirtiéndolo probablemente en uno de los cruces con mayor número de registros por metro cuadrado de toda la ciudad.

"Menos mal que están en condiciones", asegura el lector, destacando que, a pesar de su elevado número, los registros mantienen un estado de conservación aceptable, lo que evita posibles problemas de seguridad para los viandantes que transitan diariamente por esta concurrida zona de Lleida.