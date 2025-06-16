Illa anuncia 500 millones en ayudas para que jóvenes paguen la entrada de su primer piso

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern aprobará este martes destinar 500 millones de euros en 5 años a préstamos dirigidos a que jóvenes puedan pagar la entrada de su primera vivienda. Lo ha dicho este lunes en el V Foro Catalunya, organizado por 'El Economista' en el CaixaForum Barcelona, en el que ha añadido que estos préstamos cubrirán el 20% del inmueble al 0% de interés y no se deberán devolver hasta que la hipoteca esté pagada.

Illa ha explicado que los pisos que se compren con estas ayudas pasarán a formar parte del parque de vivienda protegida en Catalunya "con carácter permanente", por lo que si se venden en el futuro, el precio estará limitado al precio de compra. Ha añadido que la voluntad del Govern es facilitar que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda y hacer crecer el parque de vivienda protegida en Catalunya.

De esta forma, los beneficiados solo deberán hacer frente a los impuestos de la compra de la vivienda, que representan aproximadamente el 10% del precio, y podrán acceder a una hipoteca, que generalmente cubre el 80% del coste de la operación.

Intervención del mercado

Preguntado por las diferentes políticas de intervención del mercado de la vivienda que ha aprobado el Govern, Illa ha explicado que usa el mismo criterio que para las decisiones para generar prosperidad. Ha asegurado que si en el futuro el mercado "vuelve a funcionar con la lógica habitual y a dar respuesta, se deberán reconsiderar estas medidas". El presidente de la Generalitat ha defendido que las políticas tomadas están frenando el crecimiento de los precios de la vivienda.