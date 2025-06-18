¿Qué significa el color verde en la zona azul de Lleida?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

En Lleida, el sistema de aparcamiento regulado en superficie se organiza mediante un código de colores conocido popularmente como "zona azul" , aunque incluye también zonas rojas, verdes y naranjas. Cada color responde a un tipo específico de uso, con condiciones de estacionamiento y tarifas diferenciadas según la rotación deseada y la ubicación dentro de la ciudad.

En este esquema, el color verde identifica las zonas de Baja Rotación, una de las cuatro modalidades que el Ayuntamiento utiliza para adaptar el aparcamiento a las características de cada barrio. Estas zonas están pensadas para áreas con menor afluencia de vehículos, donde se permite estacionar durante más tiempo y con tarifas más económicas que en las zonas de Alta Rotación (rojas) o Rotación Normal (azules). Su objetivo es facilitar el aparcamiento a los vecinos y usuarios en zonas residenciales o de menor presión de tráfico.

El modelo completo incluye también la zona naranja, destinada a estancias más largas, como las próximas a centros educativos o estaciones. Con esta diversidad de colores, el Ayuntamiento busca fomentar una rotación equilibrada y sostenible del uso del espacio urbano.

Además, el sistema se complementa con tarifas adaptadas a la etiqueta ambiental del vehículo, bonificaciones para residentes —que pueden aparcar en zonas verdes por solo 0,60 euros al día— y un abono mensual de 45 euros que permite estacionar sin límite en estas plazas, junto con 10 viajes gratuitos en autobús.

En resumen, aparcar en una zona verde en Lleida significa acceder a un estacionamiento pensado para estancias más largas, en zonas menos congestionadas y con precios más asequibles, dentro de una estrategia global que combina movilidad, sostenibilidad y ordenación urbana.