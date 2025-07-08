Los colores de la zona azul en Lleida: del verde al rojo pasando por el naranja, ¿qué significa cada uno?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Lleida estrenó ayer 651 nuevas plazas de aparcamiento regulado en Joc de la Bola y el Centro Histórico, que se añaden a las ya existentes que forman parte de un modelo que combina zonas azules, rojas, verdes y naranjas. Según la normativa vigente, existen tres tipos principales de aparcamiento regulado en superficie en Lleida, cada uno identificado con un color específico por facilitar el uso y la identificación. La zona de Alta Rotación (roja) está pensada para espacios con máxima afluencia de vehículos, con tiempos de estacionamiento más cortos y tarifas más elevadas. La zona de Baja Rotación (verde) se ubica en áreas con menor afluencia, permite estacionamientos más largos y ofrece tarifas más económicas. La zona de Rotación Normal corresponde a la tradicional zona azul, mientras que también existe una zona de Larga Estancia (naranja) con condiciones específicas.

Horarios y periodos según la estacionalidad

El funcionamiento de todas las zonas de aparcamiento regulado en Lleida varía según la época del año, dividiéndose en tres periodos bien diferenciados. Durante el periodo de invierno (del 1 de octubre al 31 de mayo), el horario general para las zonas azul, roja y verde es del lunes al sábado de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, siendo gratuito los domingos y festivos. En cambio, la zona verde del Rectorat funciona del lunes al viernes de 9.00 a 13.00 y de 16.00 en 20.00, mientras que la zona naranja de Magisteri tiene un horario especial los viernes, sábados y vísperas de festivos, cuando llega hasta la medianoche.

Durante el periodo de verano (junio, julio y septiembre), se mantienen los horarios de lunes al viernes, pero los sábados sólo se aplica el pago de 9.00 a 14.00 horas a la mayoría de zonas, excepto en la zona verde del Rectorat, donde los sábados son gratuitos. Finalmente, en agosto, todas las zonas reguladas funcionan sólo en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, excepto al Rectorat, donde el horario es de 9.00 a 13.00 horas.

Tarifas vinculadas a la sostenibilidad ambiental

Una de las novedades más destacadas del sistema de aparcamiento leridano es la implementación de un modelo de tarifas progresivas según la etiqueta ambiental de los vehículos. Esta medida, que se aplicará especialmente en las zonas fronterizas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pretende incentivar el uso de vehículos menos contaminantes mediante precios diferenciados.

Los vehículos sin etiqueta ambiental tendrán que abonar 0,70 euros la hora; los que dispongan de la etiqueta B, 0,65 €/hora; los clasificados como ECO, 0,55 €/hora; y los vehículos con etiqueta CERO disfrutarán de la tarifa más económica, fijada en 0,50 €/hora. Esta estrategia forma parte de las políticas de sostenibilidad y reducción de emisiones que la ciudad está desplegando progresivamente.

Ventajas para los residentes de Lleida

El consistorio ha establecido varias opciones beneficiosas para los residentes locales. Los vecinos que vivan en calles con zonas verdes podrán acceder a una tarifa reducida de sólo 0,60 euros diarios para aparcar. Para beneficiarse de esta bonificación, tendrán que tramitar el alta en la oficina de atención de la Empresa Municipal de Agenda Urbana, ubicada en el número 2 de la plaza Blas Infante, o solicitarlo directamente a través del portal web de trámites municipales.

Por otra parte, los ciudadanos que no residen en calles con zonas verdes pero pagan el impuesto de circulación en Lleida también contarán con ventajas significativas. Podrán adquirir un abono mensual de 45 euros que les permitirá estacionar sin límite en estas plazas y, además, incluirá diez viajes gratuitos en los autobuses urbanos. Este abono estará disponible tanto a través de la aplicación Blinkay como en los parquímetros distribuidos por la ciudad.

Nuevo control para zonas de carga y descarga

Coincidiendo con la entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de estacionamiento regulado, el 16 de junio también se activa un nuevo sistema de control para las zonas de carga y descarga. Esta iniciativa afectará a las 470 plazas y 168 espacios distribuidos por el Centro Histórico, la zona de Ferran-Estació y parte del área de Príncep de Viana-Clot, mejorando así la gestión de estos espacios esenciales para el comercio y la distribución de mercancías en la ciudad.