¿Qué significa el color naranja en la zona azul de Lleida?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

En Lleida, el sistema de aparcamiento regulado en superficie se basa en diferentes zonas identificadas por colores, conocidas popularmente como "zona azul" . Este modelo tiene como finalidad facilitar la rotación de vehículos, hacer un uso más eficiente del espacio público y adaptar las condiciones de estacionamiento a las particularidades de cada zona de la ciudad. Cada color representa una modalidad concreta, con normas específicas con respecto a duración de la estancia, tarifas y objetivo del uso.

Dentro de este sistema, el color naranja hace referencia a la zona de Larga Estancia, pensada por aquellos espacios donde se permite estacionar durante periodos más prolongados. A diferencia de las zonas roja (Alta Rotación), azul (Rotación Normal) o verde (Baja Rotación), la zona naranja se dirige principalmente a conductores que necesitan dejar el vehículo durante varias horas, como cerca de centros educativos, universidades o estaciones.

Un ejemplo destacado es la zona naranja de Magisteri, donde se permite aparcar hasta la medianoche en determinados días, como los viernes, sábados y vísperas de festivo, hecho que responde a la necesidad de flexibilidad horaria en entornos con actividad prolongada.

Este sistema también incorpora tarifas ambientales, que varían según la etiqueta del vehículo: los más contaminantes pagan más (hasta 0,70 €/hora), mientras que los vehículos con etiqueta CERO tienen la tarifa más económica (0,50 €/hora).

Los residentes también se pueden beneficiar de opciones de ahorro: los que viven en calles con zona verde pueden aparcar por sólo 0,60 euros al día, y los contribuyentes locales pueden acceder a un abono mensual de 45 euros, que incluye 10 viajes gratuitos en autobús.

En resumen, el color naranja dentro del sistema de aparcamiento regulado de Lleida identifica las zonas de larga estancia, ideadas para aquellos que necesitan estacionar el vehículo durante más tiempo, con una regulación adaptada y un horario más amplio en determinados puntos de la ciudad.