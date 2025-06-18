¿Qué significa el color rojo en la zona azul de Lleida?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

En Lleida, el sistema de aparcamiento regulado en superficie se organiza a través de distintas zonas identificadas por colores, conocidas comúnmente como "zona azul" . Este modelo busca facilitar la rotación de vehículos, optimizar el uso del espacio público y adaptarse a las características de cada área de la ciudad. Cada color indica un tipo de uso y unas condiciones específicas que los conductores deben tener en cuenta al estacionar.

En el sistema de aparcamiento regulado de Lleida, el color rojo identifica las zonas de Alta Rotación, una de las cuatro modalidades de estacionamiento en superficie que el Ayuntamiento implementa para organizar el tráfico y promover la movilidad sostenible. Estas zonas están pensadas para áreas con alta afluencia de vehículos y una gran demanda de estacionamiento, por lo que permiten aparcar durante periodos más cortos y con tarifas más elevadas que en otras zonas.

El modelo de aparcamiento en Lleida distingue entre zona roja (Alta Rotación), zona azul (Rotación Normal), zona verde (Baja Rotación) y zona naranja (Larga Estancia), cada una con características propias en cuanto a duración, coste y finalidad. El objetivo es adaptar la regulación a las necesidades específicas de cada área y fomentar una rotación equilibrada del uso del espacio público.

El sistema se amplió recientemente con la incorporación de 651 nuevas plazas reguladas en los barrios de Joc de la Bola y el Centro Histórico, aunque el estreno ha generado críticas por parte de vecinos y usuarios, que denuncian una baja ocupación en estos primeros días.

Además del color que define el tipo de rotación, las tarifas del aparcamiento en Lleida están ahora vinculadas a la etiqueta ambiental del vehículo, como parte de las políticas de sostenibilidad de la ciudad. Los coches sin etiqueta pagan 0,70 €/hora, mientras que los menos contaminantes, con etiqueta CERO, abonan solo 0,50 €/hora.

Los residentes de Lleida también cuentan con beneficios: quienes viven en zonas verdes pueden aparcar por 0,60 euros al día, y aquellos que pagan el impuesto de circulación en la ciudad pueden acceder a un abono mensual de 45 euros, que además incluye 10 viajes gratuitos en autobús.

Junto con estas novedades, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha un nuevo sistema de control en las zonas de carga y descarga, que afecta a más de 470 plazas, con el objetivo de mejorar su uso y apoyar el comercio local.

En resumen, el color rojo dentro del sistema de aparcamiento de Lleida indica una zona donde se busca una rotación muy elevada de vehículos, con estancias cortas y tarifas altas, para facilitar el acceso rápido y evitar largas ocupaciones en los espacios de mayor demanda.