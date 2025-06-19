Dos importantes arterias urbanas de Lleida, en obras a partir del 30 de junio

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida empezará el próximo 30 de junio las obras de renovación integral de la red de agua potable y alcantarillas en dos importantes arterias de la ciudad: la avenida Rovira Roure, en el tramo comprendido entre Ronda y Prat de la Riba, y la calle Balmes, en la Zona Alta. Los trabajos, que se centrarán en las aceras correspondientes a los números pares de ambas vías, supondrán una inversión de 1,28 millones de euros y se prolongarán durante aproximadamente cinco meses, con importantes afectaciones al tránsito rodado, especialmente durante julio y agosto.

Durante los dos meses estivales, la circulación en la calle Balmes quedará limitada a un solo carril por sentido, lo cual previsiblemente generará retenciones en esta vía que vertebra la Zona Alta de la capital ilerdense. Por su parte, en la avenida Rovira Roure, uno de los principales accesos a la ciudad, las obras afectarán al carril destinado a aparcamiento y a uno de los dos carriles en dirección a Ronda. No obstante, se mantendrán operativos los dos carriles en sentido Ricard Viñes, minimizando así el impacto en una de las direcciones de más afluencia de vehículos.