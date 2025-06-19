La escuela Camps Elisis de Lleida, un colegio centenario

Publicado por AZU M.G. Creado: Actualizado:

El colegio público de Infantil y Primaria Camps Elisis clausuró los actos de celebración de sus 100 años con una visita guiada de la mano de Jordi Porta, director del centro, que mostró a los asistentes una exposición donde se pueden encontrar documentos, objetos, imágenes y otras curiosidades de este centenario. El proyecto original de la escuela se llamó “Simplicidad” y fue diseñado por el arquitecto Adolf Florensa. En el curso 1925-26 el colegio comenzó a dar clases, pero su funcionamiento se interrumpió por la Guerra Civil. En el curso 1963-1964 se unieron las dos escuelas graduadas (niñas y niños) formando la “Agrupación Escolar Mixta Campos Eliseos” y en 1974 se aplicó la EGB, pasándose a llamar “Colegio Nacional Campos Eliseos”. Se empezó a votar democráticamente la dirección en el 1978, en 1980 empezaron a darse clases en catalán y en 1982 recibió la primera Enciclopedia Catalana. El colegio quedó inservible por la inundación del 7 de noviembre de 1982 (se organizaron turnos con la escuela Federic Godàs) y en enero de 1983 volvió a abrir.

Un dels nous espais habilitats a l’edifici històric, que va acollir l’escola d’adults. - AZU M.G.

En la visita también mostraron las nuevas aulas habilitadas en el edificio antiguo, que fue su primera sede y que acogió durante varios años la escuela de adultos. Para diseñar esta ampliación ha contado con la orientación del Colegio de Arquitectos “para crear un espacio que busque el bienestar de las personas y sea sostenible”, declaró Porta. Xavi Gimó, actual jefe de estudios y que asumirá el cargo de director en julio, invita a las familias a “venir a las jornadas de puertas abiertas, conocer la escuela y la riqueza cultural de su proyecto educativo”, afirmó a SEGRE.