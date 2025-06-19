Caos en Lleida al quedarse sin alta velocidad más de seis horas por una avería

Nueva jornada de caos ferroviario en Lleida por culpa de una avería en el sistema de señalización, que dejó a la ciudad sin servicio de alta velocidad toda la mañana. La incidencia provocó que los trenes con parada en Lleida pasaran de largo y que miles de personas fueran reubicadas en autobuses u otros convoyes para seguir su viaje.

Una avería en el sistema de señalización dejó ayer a Lleida sin trenes de alta velocidad toda la mañana, con miles de afectados que fueron trasladados en otros convoyes y autobuses a las estaciones de Tarragona y Zaragoza. Una nueva jornada caótica que afectó solo a Lleida y provocó que todos los trenes con parada en la ciudad pasaran de largo por el bypass de Rufea hacia Camp de Tarragona o Zaragoza-Delicias. Sin embargo, hacia las cinco de la tarde, otra incidencia en la infraestructura provocó retrasos en los trenes de todos los operadores de la línea Madrid-Lleida-Barcelona, que se prolongaron durante toda la jornada.

Según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe, poco antes de las siete de la mañana se detectó una avería en el sistema de señalización en la bifurcación entre Puigverd y Artesa de Lleida, lo que inicialmente provocó retrasos en toda la línea Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona y que trenes como el Avant de las 7.05 hacia la Ciudad Condal no salieran. Una hora después, Adif informó que la circulación se recuperaba gradualmente, pero que seguía interrumpida para acceder a Lleida, lo que obligó a pasar de largo a todos los trenes que tenían parada. Un hecho que originó que miles de usuarios se quedaran “tirados” en Lleida, mientras que los que estaban en ruta bajaron en Tarragona o Zaragoza y esperaron volver bien en autobús o en otro tren una vez se restableciera la circulación. Mientras tanto, en la estación de Lleida la cola en la oficina de reclamación de Renfe no paraba de aumentar con el paso de las horas de pasajeros nerviosos que veían que transcurría la mañana y su tren no llegaba. El personal de la estación informó en todo momento de la situación y poco después de las 11.30 horas empezaron a trasladar pasajeros. Los que iban hacia Zaragoza, Madrid o el norte subieron a convoyes Avant o cercanías que estaba en la estación o venían de la capital aragonesa, ya que la avería afectaba al tramo de vía que iba hacia el resto de Catalunya, para ir hasta Zaragoza “y seguir su ruta” desde allí. Por otro lado, los que iban a Tarragona, Barcelona, Girona o Figueres fueron trasladados en buses hasta la estación de Camp de Tarragona.

Finalmente, poco antes de la una del mediodía Adif y Renfe informaron que la avería estaba resuelta y Lleida volvía a estar conectada a la línea de alta velocidad. El primer convoy entró a la estación a las 13.00 horas y, a partir de entonces, la circulación se restableció, pero eso no evitó que algunos trenes acumularan varios minutos o incluso una hora de retraso.

El ambiente en la estación de Lleida durante la mañana era una mezcla de indignación y resignación. Asimismo, varios trabajadores afirmaron que el motivo de la incidencia era un robo de cable de cobre de la vía férrea. “Sea robo o avería, ya estamos otra vez, siempre igual”, lamentó una afectada.