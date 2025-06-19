Vecinos del Secà de Lleida denuncian abandono de material inflamable en su hoguera de Sant Joan: "Parece un vertedero"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos del barrio del Secà de Sant Pere, en Lleida, ha alzado la voz contra la preocupante situación generada en el emplazamiento destinado para la tradicional hoguera de Sant Joan, ubicada en la calle de la Llum. El presidente de la entidad vecinal, José Carreiro, denunció ayer la acumulación descontrolada de residuos altamente inflamables en este espacio, que según sus palabras, se ha convertido en "un auténtico vertedero" debido al comportamiento incívico de algunos ciudadanos que han abandonado allí desde colchones hasta otros materiales potencialmente peligrosos.

"Es culpa del incivismo de la gente, que ha dejado hasta colchones. Nosotros no podemos controlar todo lo que se abandona", aseguró Carreiro a este diario, manifestando su preocupación ante una situación que ha llevado al Ayuntamiento de Lleida a tomar cartas en el asunto. La autoridad municipal ya ha advertido a la asociación vecinal sobre posibles sanciones económicas y procedió ayer mismo a la retirada de los residuos acumulados para evitar riesgos mayores. Como medida preventiva adicional, el consistorio ha anunciado que instalará una cerca perimetral y reforzará la vigilancia de la Guardia Urbana hasta el próximo lunes, con el objetivo de detectar y sancionar cualquier vertido irregular en la zona.