Lleida estrena centro para formar maquinistas: precio de los cursos y requisitos para acceder

El Centro Europeo de Formación Ferroviaria estrena en Cappont su primera sede en Catalunya, donde prevé formar a 30 maquinistas al año. El curso de licencia y diploma de conducción de vehículos ferroviarios empezará el 8 de septiembre y consta de 1.150 horas de formación (650 teóricas y 500 prácticas, en simuladores y trenes reales). Dura un año, de modo que en septiembre de 2026 los alumnos se podrán examinar por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), indicó Fernando Medalón, formador habilitado. El precio es de 21.900 euros y los requisitos para inscribirse son tener al menos 20 años el día del examen, tener Bachillerato o un ciclo de grado medio de FP y un certificado de aptitud psicofísica emitido por un centro médico homologado por la AESF.

El director del centro, Juan Manuel Rivas, destacó que se trata de una profesión de futuro y estable y subrayó que los titulados están capacitados para trabajar en cualquier operador ferroviario, público o privado. Apuntó que los interesados suelen ser hombres jóvenes que valoran ser maquinista como su primer empleo o bien de más edad que quieren cambiar de trabajo. No obstante, tanto Rivas como Medalón animaron a las mujeres a dedicarse a esta profesión.

Asimismo, Agustí del Castillo, gerente de FGC Mobilitat, afirmó que han firmado un convenio con el centro formador y remarcó que en breve necesitarán setenta maquinistas, una veintena para su nueva línea de Lleida a Terrasa y una cincuentena para la conexión desde Barcelona al aeropuerto. La idea es formar a personas del territorio para que ocupen estos puestos.