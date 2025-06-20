Los centros de Lleida denuncian aulas a 30 grados y Educación veta poner aires acondicionados

Alumnos y docentes de los centros educativos de Lleida llevan días soportando temperaturas de treinta grados, o más, en las aulas y reclaman a Educación medidas para intentar paliar el calor y dar (y recibir) clase de manera más confortable. Ayer, el departamento comunicó a los directores tanto de Primaria como de Secundaria que no pueden instalar aires acondicionados porque no cumplen con la normativa europea, ni tampoco ventiladores de techo porque pueden perjudicar la estructura, y que concretará qué tipo de ventiladores “homologados” repartirá. En principio, distribuirá unos 300 para 200 centros.

Esta decisión no sentó precisamente bien a los representantes de las escuelas leridanas. “La gente estaba muy indignada y muy frustrada”, explicó un director, quien criticó que en los colegios que ahora no tienen medidas para reducir las temperaturas no puedan instalar aire acondicionado, pero en departamentos oficiales sí hay, igual que en algunos centros rurales, “mientras que a nosotros no nos dejan”. Asimismo, pusieron de manifiesto la dificultad de impartir clase por la tarde que suponen las altas temperaturas. “Es inaguantable”, aseguraron, y plantearon reducir el horario a la mañana al menos junio y septiembre, aunque propusieron incluir también mayo. “Estamos sudando todo el día, desde las 8.30, porque el calor se va acumulando. Las aulas deberían estar como máximo a 27, pero en Lleida de 30 no baja ni una. Y llena de niños o adolescentes, aún sube más. Es muy complicado trabajar así”, recalcó un director.

Educación recordó ayer que a través de su plan de choque contra las altas temperaturas ya han climatizado 207 centros en Catalunya. Por ejemplo, en 2024 anunció 32 actuaciones en el llano de Lleida por un importe global de 2,8 millones y 5 en el Alt Pirineu i Aran, por 1,06 millones. Detalló, además, que han repartido más de 12.500 ventiladores (contando los que distribuirán este año). Subrayó que trabajan” para disponer de unos edificios más saludables y confortables, eficientes, sostenibles y con menos impacto en el medio” y añadió que estudian “la instalación de aerotermias para el acondicionamiento climático de los centros”.