Otros cuatro detenidos por la brutal paliza a seis mossos en la Mariola

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer por la mañana en la Mariola a otros cuatro hombres por su supuesta participación en el brutal ataque que sufrieron seis agentes del ARRO la medianoche del 27 al 28 de abril en el barrio. Se suman al arresto y posterior encarcelamiento el miércoles de la semana pasada del principal sospechoso de la agresión, Ivan G.G., de 35 años. Precisamente dos de los arrestados son su padre y uno de sus hijos (tiene 8), que el día de la algarada celebraba su mayoría de edad. Los otros dos arrestados son un amigo de la familia y uno de los patriarcas del barrio. Varios de ellos fueron identificados a través de los vídeos que circularon por las redes sociales. Les imputan los delitos de lesiones, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Al principal sospechoso le acusan de cuatro tentativas de homicidio doloso y dos delitos de lesiones graves con utilización de instrumento peligroso por agredir supuestamente a los agentes con una barra de hierro de grandes dimensiones.

Desahucio en paralelo

El arresto se produjo de manera paralela a un desahucio judicial de una vivienda de la calle Júpiter donde residían familiares del principal sospechoso en un amplio dispositivo en el que participaron antidisturbios del ARRO, que hicieron un cordón policial. Los agentes de la Unitat de Investigación del Segrià efectuaron las detenciones y, posteriormente, se colocó una puerta de seguridad en el piso desahuciado. Por su parte, el abogado de Ivan G. G., Joan Argilés, ha presentado un recurso ante el juzgado de Instrucción 3 de Lleida.