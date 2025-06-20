Lo paran por circular sin luces en Lleida y le descubren droga por valor de unos 8.500 euros

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes en Lleida a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos pasaron en el paseo de Ronda de la capital del Segrià, cuando una patrulla de paisano detectó que un vehículo que circulaba sin luces se detuvo en la vía dificultando el paso del resto de conductores.

El agentes identificaron al hombre y le encontraron dos envoltorios de cocaína, uno de 0,2 gramos y el otro con 11, además de 690 euros en moneda fraccionada. Después de un registro más esmerado del vehículo, la policía detectó 3 piezas de una sustancia prensada de un peso de 132,80 gramos que también dio positivo en cocaína. El precio de la droga ascendería a 8.500 euros en el mercado ilícito.