El historiador del arte y profesor universitario Albert Velasco ha anunciado su dimisión irrevocable como miembro del plenario del Museu de Lleida por la posición del Govern sobre las pinturas de Sijena. La Generalitat retiró ayer viernes del acta de reunión de trabajo las referencias a la fragilidad de los murales de Sijena e informó de que los dos ejecutivos ya debaten sobre los plazos para el traslado de las obras. "La Generalitat está actuando contra los intereses del MNAC (y del país) en esta cuestión. Una actitud que me parece profundamente reprobable, indigna y que tendría que provocar dimisiones diversas dentro del Departamento de Cultura", ha criticado Velasco en una carta abierta ahorcada en su cuenta en X.

"Teniendo en cuenta lo que se ha publicado, y después de una reflexión profunda al respeto, no puedo hacer más que expresar mi rechazo, mi indignación y presentar mi dimisión como miembro de este plenario", ha continuado el historiador del arte y exconservador del Museu de Lleida. "De mala gana, porque quiero al Museu de Lleida, lo hago por coherencia, dignidad y compromiso firme con el patrimonio cultural y los museos de nuestro país", ha apuntado Velasco. "La Generalitat fue la institución que me nombró en el 2021 para formar parte de este plenario y su posición con las pinturas de Sijena me hace sentir profundamente incómodo con el nombramiento", ha puesto sobre la mesa al historiador del arte y profesor universitario, que ya ha comunicado su decisión a la directora del Museu de Lleida.

"Después de los 12 años que pasé como conservador del museo, y de los cuatro en que he sido miembro de este plenario, salgo oficialmente de la institución con un profundo dolor y un gran sentimiento de frustración", ha lamentado Velasco. "Eso sí, el Museu de Lleida siempre será mi casa y siempre trabajaré en beneficio suyo", ha concluido el historiador del arte, que ha recibido el apoyo de numerosos usuarios y académicos, entre los cuales el exconseller de Cultura Lluís Puig. "¡Todo el apoyo y mi admiración a tu dignidad!", ha tuiteado Puig.

Dos "sesiones de trabajo" en el MNAC: "Total normalidad y máxima celeridad"

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) emitió este viernes por la noche un comunicado en que informaba que el grupo de trabajo para el traslado de las obras de Sijena -conformado por Estado, Govern y Ayuntamiento de Barcelona con la participación del gobierno aragonés y el mismo MNAC- "ya ha efectuado dos sesiones de trabajo". En la nota, que no hace ninguna referencia a los asuntos que se han tratado en los encuentros, el MNAC explica que "los acuerdos establecidos se están desplegando con toda normalidad y la máxima celeridad". También confirma, como estaba previsto, que la incidencia de ejecución de la sentencia que obliga al traslado se presentará "de forma inminente".

Previamente, había trascendido que la Generalitat ha retirado del acta de la reunión las referencias a la fragilidad de los murales de Sijena. Así lo han confirmado fuentes del gobierno aragonés a la ACN, que también especifican que no han firmado ningún documento y apelan a la discreción.

Con todo, en las reuniones ya se habla de calendario para el traslado y el debate se sitúa en torno a los nueve meses, una fecha que Aragón ve demasiado lejana. "No estamos de acuerdo con los plazos planteados porque pueden ser menores. No se tiene que dilatar el cumplimiento de la sentencia", ha asegurado este viernes en unas declaraciones la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. El Govern no se ha referido al caso.

Embargo de bienes del MNAC, cierre de las salas y vigilancia 24 horas

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ya ha presentado un escrito al Juzgado de primera instancia oscense pidiendo medidas preventivas que aseguren la ejecución de la sentencia. Según ha confirmado a la ACN, en el escrito se pide el embargo de los bienes del MNAC hasta que se haga efectivo el retorno. Así, se cifra el valor de las pinturas en mil millones de euros y se plantea un embargo por un mínimo de 150 millones. El escrito también reclama que el juzgado establezca un dispositivo de vigilancia de las pinturas por parte de las fuerzas públicas las "24 horas del día" y que se cierren las salas del museo donde se exponen las pinturas murales.

En el texto remitido al juzgado también se pide que el museo catalán haga un listado de bienes y derechos susceptibles de ser embargados o que habilite los recursos económicos en el presupuesto de la institución. Al mismo tiempo, reclama el cierre de las salas donde se exponen las pinturas y la entrega de toda la documentación para el "desmontaje".

También exige las actas e informes de la reunión del patronato del lunes en que el museo alegó imposibilidad técnica para hacer el traslado y que se advierta a los responsables del equipamiento que incurrirán en un delito de desobediencia en caso de que no se asuman las medidas preventivas que se decreten.

De hecho, el consistorio aragonés ya anunció que pediría la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a entregar las pinturas murales del monasterio que hay en el Museo Nacional. El abogado de Villanueva de Sijena señaló que respetaba el del patronato, pero que la sentencia se tenía que cumplir. Por eso, afirmó que una vez se haya agotado el plazo de 20 días para cumplir la sentencia fijada por el tribunal, prevé presentar al juzgado número 2 oscense la instancia para pedir la ejecución forzosa.