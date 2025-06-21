Ampliación de las visitas guiadas durante el puente de Sant Joan y el verano
Lleida Turismo refuerza su oferta cultural con más visitas guiadas coincidiendo con el puente de Sant Joan y la temporada de verano. Este fin de semana, se podrá visitar el Castell de Gardeny los días 21, 22 y 24 de junio a las 12 h. También se hará una ruta por el Centre Històric, el Dipòsit de l'Aigua y el Lleida City Tour, que recorre los principales puntos de la ciudad.
A partir del 25 de junio y hasta el 30 de septiembre, se amplía el horario de visita del Castell de Gardeny durante la semana y se incluirán visitas nocturnas en el complejo.
Les visitas al Centre Històric también se incrementan. Los martes 15, 22 y 29 de julio, y 5 y 12 de agosto, se podrán visitar los restos arqueológicos del sótano de la Paeria. Los miércoles 16, 23 y 30 de julio, y 6 y 13 de agosto se hará la visita combinada al Centre Històric y el Dipòsit de l'Aigua.
Para más infomación visita www.turismedelleida.cat