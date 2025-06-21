Más de 42.000 asuntos pendientes en los juzgados leridanos a finales de marzo

Los juzgados leridanos terminaron el primer trimestre del año con un total de 42.009 asuntos pendientes, lo que supone un aumento del 9,4% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos de balance de actividad judicial publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por jurisdicciones, en la penal los asuntos pendientes bajaron un 5,9% y un 27,1% en lo contencioso-administrativa. Sin embargo, subieron un 19,2% en lo civil y un 14,9% en lo social. Por partidos judiciales, el de Cervera fue el que registró un mayor aumento de los asuntos pendientes respecto al primer trimestre del año pasado, con un 25,6% más. También aumentaron en Lleida, La Seu y Solsona, mientras que en los de Tremp bajaron un 9% y en Vielha, un 10,4%.

Entretanto, entre enero y marzo, los juzgados leridanos ingresaron 21.182 causas, un 7,2% más respecto al año pasado, con un mayor incremento en la jurisdicción contencioso-administrativa, con una subida del 16,4%. Mientras, se resolvieron 18.763 asuntos en los tres primeros meses del año, con un aumento del 10,1% respecto al mismo periodo de 2024.

Los datos publicados por el Poder Judicial también indican que se dictaron 5.054 sentencias en los juzgados leridanos hasta marzo, de las que más de la mitad (3.121) fueron de la jurisdicción civil. En este ámbito, destaca el incremento de los fallos en lo civil de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, con un 76% más de sentencias. En el ámbito de lo penal, las sentencias por violencia contra la mujer aumentaron un 25% en el primer trimestre.