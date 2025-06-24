El PP denuncia un vertido de escombros en la Mariola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), denuncia un “vertido incontrolado” en la acera de la calle Ferran el Catòlic, en la Mariola, en la que desde hace cuatro días se acumulan ventanas, puertas y otros escombros. Asegura que ayer los servicios de limpieza, mantenimiento y jardinería municipales estaban en esa misma calle “sin darse cuenta” del vertido. Palau pide instalar cámaras en este barrio, en el que ve "dejadez y abandono".